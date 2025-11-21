முதுமையிலும் பளிச்சுனு இருக்கணுமா? இதை ட்ரை பண்ணுங்க.!!
பீட்ரூட் ஜூஸில் அத்தியாவசிய வைட்டமின் ஏ, பி6, சி மற்றும் மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், மாங்கனீஸ், ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன.
பீட்ரூட் ஜூஸ் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
பீட்ரூட் ஜூஸில் உள்ள நைட்ரேட்டுகள் மைட்டோகாண்ட்ரியல் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.
பீட்ரூட் ஜூஸில் உள்ள பீட்டாலைன்கள் சக்திவாய்ந்த அழற்சி எதிர்ப்பு திறனை கொண்டுள்ளன. இது உடலில் ஏற்படும் அழற்சியை குறைக்கிறது.
பீட்ரூட் ஜூஸில் கால்சியம் உள்ளதால் எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கவும், அறிவாற்றல் வீழ்ச்சியின் அபாயத்தை குறைக்கவும் பீட்ரூட் ஜூஸ் உதவுகிறது.
பீட்ரூட் ஜூஸில் அதிக அளவு வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளதால் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும்.
முதுமையிலும் ஆரோக்கியமான சருமத்தை பெற விரும்பினால் தினமும் ஒரு டம்ளர் பீட்ரூட் ஜூஸ் பருக வேண்டும். இது ஹீமோகுளோபின் அளவை சீராக நிர்வகிக்க உதவும்.
