வெறுக்காதீங்க..பல விளைவுகளை தடுக்கும் வெள்ளரி விதை.!!
வெள்ளரி விதையில் நார்ச்சத்து, மக்னீசியம், துத்தநாகம், வைட்டமின் இ, ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகியவை நிறைந்துள்ளன.
இதில் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம் இருப்பதால், சரும பிரச்சினைகளுக்கு நல்லது.
கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு தேவையான தாதுக்கள் வெள்ளரி விதையில் நிறைந்துள்ளன.
இது குறைந்த கலோரிகளை கொண்டுள்ளது. இதனால் உடல் எடையை எளிதாக குறைக்க முடியும்.
வெள்ளரி விதையில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் சி, உடலில் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்க செய்கிறது.
புற்றுநோயைத் தடுக்கும் பண்புகளை வெள்ளரி விதை கொண்டுள்ளது.
வெள்ளரி விதை சிறுநீர் அடைப்பு, சிறுநீர்க் குழாய் எரிச்சல் போன்றவை குணமாக்கும் தன்மைகொண்டது.
வெள்ளரி விதை கந்தகத்தின் மூலமாகும். இது முடி உதிர்வதை தடுக்கும் தன்மைகொண்டது.
