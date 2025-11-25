ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க சாப்பிட வேண்டிய மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்!
ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, திராட்சை, எலுமிச்சை, வாழைப்பழம், சோயாபீன்ஸ், உளுந்து, கிழங்குகள், முட்டைக்கோஸ், காலிபிளவர், கீரை, இளநீர் ஆகியவற்றை தினசரி உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
கோதுமை, கேழ்வரகு, சோளம் போன்ற முழு தானியங்கள், தக்காளி, கொய்யா, தர்பூசணி, மாதுளை, பீன்ஸ், பட்டாணி, பயறு வகை, புதினா, கொத்தமல்லி ஆகிய நார்ச்சத்து அதிகம் நிறைந்த உணவுகளை தினமும் சாப்பிடலாம்.
ரத்த அழுத்த நோய் உள்ளவர்களுக்கு பூண்டு மிகவும் ஏற்றது. பூண்டில் உள்ள சத்துகள் ரத்தக்குழாயை விரிவடையச் செய்கின்றன.
சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட இனிப்பு பானங்கள் உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்வதோடு ரத்த அழுத்தத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதனால் அவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது.
உருளைக்கிழங்கை பொரித்து தயார் செய்யப்படும் 'பிரெஞ்ச் பிரை' மசாலா பொருளையும் தவிர்க்க வேண்டும். அதில் கலந்திருக்கும் உப்பு ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். அதற்கு பதில் நீராவியில் சமைத்த காய்கறிகளை கொண்டு சாலட் தயார் செய்து ருசிக்கலாம்.
தலைவலி, மயக்கம், வாந்தி, மூக்கில் ரத்தக்கசிவு, நடக்கும்போது மூச்சு வாங்குதல், நெஞ்சு வலி, காலில் வீக்கம், களைப்பு, படபடப்பு ஆகியவையும் உயர் ரத்த அழுத்தத்துக்கான அறிகுறிகள்தான்.