பல நன்மைகள் நிறைந்துள்ள பூண்டு எண்ணெய்..!
metaAI
பூண்டு குமிழ்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் பூண்டு எண்ணெய், பல நூற்றாண்டுகளாக இயற்கை வைத்தியங்களின் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.
metaAI
பூண்டு எண்ணெய் சமையலில் ஒரு சுவையூட்டியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை கொண்டுள்ளது.
metaAI
நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது.
metaAI
பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.
metaAI
சுவாச ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.
metaAI
தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
metaAI
முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.
metaAI
Explore