ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக இருக்கா? உடனடியாக இதை சாப்பிடுங்க!
Photo: freepik
ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக இருக்கிறது எனில் ரத்தத்தில் சிவப்பு ரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இதற்கு ரத்த சோகை என்று பெயர்.
Photo: freepik
ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க இரும்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம். அப்படி இரும்பு சத்து நிறைந்த சில உணவுகளை தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்தாலே போதுமானது. அவை என்னென்ன பார்க்கலாம்.
Photo: freepik
உடலில் இரும்புச்சத்து குறைவதால் உடலில் ரத்தத்தின் அளவு குறைகிறது. அதனால் காய்கறிகள், முட்டைகள், தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், அசைவ உணவுகள் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
Photo: MetaAI
போலிக் அமிலம் குறைவாக இருந்தால் ஹீமோகுளோபின் அளவும் குறையும். அதனால் பச்சை காய்கறிகள், வேர்க்கடலை, வாழைப்பழம், பிரக்கோலி, ஈரல் போன்றவற்றை சாப்பிட வேண்டும்.
Photo: MetaAI
மாதுளையில் இரும்புச்சத்து, நார்ச்சத்து, கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கால்சியம் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன. இவை ஹீமோகுளோபினை அதிகரிக்க மிகச்சிறந்த ஒன்றாகும்.
Photo: MetaAI
பேரிச்சம்பழம் உடலில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கச்செய்து இரும்புச்சத்தை அளிக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு தினமும் 3 பேரிச்சை பழமாவது சாப்பிட வேண்டும். சர்க்கரை நோய் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் இதனை தவிர்ப்பது நல்லது.
Photo: MetaAI
பீட்ருட்டில் பொட்டாசியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் போலிக் அமிலம் போன்றவை உள்ளது. எனவே தினமும் பீட்ருட் ஜூஸ் குடிப்பது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது.
Photo: MetaAI
பருப்பு, வேர்க்கடலை, பட்டாணி மற்றும் பீன்ஸ் போன்ற பருப்பு வகைகள் உடலில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கச்செய்யும் உணவு வகைகள் ஆகும்.
Photo: MetaAI
