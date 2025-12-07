ராஜஸ்தான் பேமஸ் கலாகந்த் சுவீட்.!!
கலாகந்த் சுவீட் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே விரும்பி சாப்பிடும் வகையில் இருக்கும். முக்கியமாக உங்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை அசத்துவதற்கு இது ஒரு அற்புதமான இனிப்பாக இருக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்: பனீர்- 2 கப், கண்டன்ஸ்டு மில்க்- ஒரு கப், பால் பவுடர்- 3 ஸ்பூன், பாதாம் பருப்பு- 6 ( நறுக்கியது), நெய்- தேவையான அளவு, ஏலக்காய் தூள்- சிறிதளவு ஆகியவை.
செய்முறை: ஒரு வாணலியை அடுப்பில் வைத்து பால் பவுடர் சேர்க்க வேண்டும். அதனுடன் கண்டன்ஸ்டு மில்க் சேர்க்க வேண்டும்.
பின் இதனை கட்டி இல்லாமல் நன்றாக கலந்துவிட வேண்டும். அதன்பிறகு அதில் பனீர் துண்டுகளை கையால் மசித்து இதில் சேர்க்க வேண்டும்.
துருவ வேண்டாம். கையால் பிசைந்து சேர்த்தால் போதுமானது. இதனை மிதமான தீயில் வைத்து சமைக்க வேண்டும்.
பின்னர் இதில் ஏலக்காய் பொடி மற்றும் நெய் ஊற்றி நன்றாக கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
இந்த கலவை சிறிது இறுகி வரும்போது பாதம் துண்டுகளை கலந்து இறக்கலாம்.
இந்த கலவையை ஒரு பிளேட்டில் ஊற்றி பிரிட்ஜில் ஒருமணிநேரம் வைத்திருந்து எடுத்தால் சூப்பரான ராஜஸ்தான் ஸ்பெஷல் கலாகந்த் ரெடி.
