தேன்-இஞ்சி: நம் வீட்டு சமையலறையில் இருக்கும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த பொருட்கள்தான் தேனும் இஞ்சியும். இஞ்சி, சளியை இறுக்கமடையச் செய்கிறது, தொண்டை எரிச்சலில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது. தேன், தொண்டை வலியைப் போக்குகிறது.
எனவே இஞ்சியை அரைத்துச் சாறு எடுத்து, அத்துடன் சிறிது தேன் சேர்த்து கலந்து குடிக்கும் போது, இருமல் மற்றும் தொண்டை வலியில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இப்படி தினமும் இரண்டு வேளை உட்கொள்ள வேண்டும்.
மூலிகை தேநீர்: நல்ல குளிர்ச்சியான காலத்தில், அதுவும் மழை நேரத்தில் சூடான மூலிகை தேநீரை பருகி வந்தால், அது உடலுக்கு இதமாக இருப்பதோடு, உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும்.
துளசி, பட்டை, மஞ்சள் ஆகியவற்றை கொதிக்கும் நீரில் போட்டு ஒரு கொதிவிட்டு இறக்கி, வடிகட்டி குடிக்கும்போது, நோயெதிர்ப்பு மண்டலம் வலுவடைந்து, சளி, இருமலில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.
இருமலுக்கான கசாயம்: இந்த கசாயம் செய்வதற்கு சிறு உரலில் 2 துண்டு இஞ்சி, 1 கையளவு துளசி, 5 மிளகு, 5 கிராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, 5 புதினா இலை ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நன்கு இடிக்க வேண்டும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் நீரை ஊற்றி அடுப்பில் வைத்து, அதில் இடித்து வைத்துள்ளதைச் சேர்த்து, 3-5 நிமிடம் நன்கு கொதிக்க வைக்க வேண்டும். பின்பு அதை இறக்கி வடிகட்டி, சுவைக்கேற்ப தேன் சேர்த்துக் கலந்து குடிக்க வேண்டும். இதை குடித்தால், உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும்.
ஆவி பிடிப்பது: நல்ல சூடான நீரில் யூகலிப்டஸ் எண்ணெயை சில துளிகள் சேர்த்து, அந்நீரை 10 நிமிடம் ஆவி பிடிக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 2 முறை செய்து வந்தால், மூக்கடைப்பில் இருந்து நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும்.
மஞ்சள்- பால்: மஞ்சளில் குர்குமின் என்னும் சக்தி வாய்ந்த அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆன்டி-ஆக்சிடென்டுகள் உள்ளன. இந்த மஞ்சள் தூளை பாலுடன் சேர்த்து கலந்து தினமும் இரவு தூங்கும் முன் குடித்துவந்தால், சளி, தொண்டைக் கரகரப்பு, இருமல் போன்றவற்றில் இருந்து நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும்.