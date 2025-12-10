துரிதமாக மலைகளை ஏறும் குரங்குகளின் அசாத்திய ஆற்றல்.!
குரங்குகள் பாறைகள், மலைகள் மீது எந்த பிடிமானமும் இன்றி ஏறும் அசாத்திய ஆற்றல் கொண்டவை. உடல் உறுப்புகளும், அவைகளின் செயல்பாடுகளும் தான் அதற்கு காரணம்.
வலுவான பிடிப்பு குரங்குகளின் கைகள் மற்றும் கால்கள் வலிமையான, வளைந்த விரல்கள் கொண்டவை.
பாறைகளின் பிளவுகள் மற்றும் கடினமான மேற்பரப்புகளை உறுதியாக பிடிக்க அவை உதவுகின்றன.
அசையும் அங்கங்கள் குரங்குகளின் தோள் மற்றும் தொடை இணைப்பு பகுதிகள் அதிகமாக அசையக்கூடியவை. இதனால் அவைகளால் செங்குத்தாகவும் சுலபமாகவும் ஏற முடிகிறது.
சிறந்த சமநிலை பாறை, மலை உள்பட சீரற்ற பகுதிகளில் ஏறும்போது உடல் சமநிலையைத் தக்கவைக்க வால் சிறந்த ஆயுதமாக செயல்படுகிறது.
சுறுசுறுப்பான அசைவுகள் குரங்குகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்படக்கூடியவை.
அவற்றின் உடல் அசைவுகளும் துரிதமாக இருக்கும். இந்த விரைவான உடல் மாற்றங்கள் மூலம் செங்குத்தான அல்லது சீரற்ற பாறை பரப்புகளிலும் அவைகளால் எளிதாக ஏற முடிகிறது.
