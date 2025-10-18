உடலில் நீண்ட கால வைட்டமின்-டி குறைபாட்டால் ஏற்படும் முக்கிய பாதிப்புகள்!
உடலில் வைட்டமின்-டி குறைபாடு ஏற்பட்டால் இடுப்பு வலி, மூட்டு வலி, தசை பலவீனம் அல்லது தசைப்பிடிப்பு, எலும்பு வளர்ச்சி அல்லது பற்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் காணப்படும்.
நீண்ட கால வைட்டமின்-டி குறைபாட்டால் எளிதில் எலும்பு முறிவு, மூட்டு விலகல் ஏற்படும். மிக நாள்பட்ட நிலையில் மூட்டு தேய்மானம் ஏற்பட்டு நடக்க இயலாத நிலையை உருவாக்கும். பொதுவாக, எலும்புகளில் வலி காணப்படும்
வைட்டமின்-டி எலும்புகளை வலிமையாக பராமரிக்க உதவுவதோடு இதய நோய், நீரிழிவு, மூட்டு தேய்மானம் வராமல் தடுப்பதுடன் உடல் எடையை சீராக பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.
இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதில் வைட்டமின்-டி முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. உடலில் போதுமான வைட்டமின்-டி இருந்தால் இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கலாம்.
ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு வைட்டமின்-டி உடலில் இருக்கும் போது டைப்-2 வகை நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. இன்சுலின் உணர்திறன் வைட்டமின்-டி மூலம் கட்டுக்குள் வருகிறது.
வைட்டமின் டி நிறைந்த உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவதும், போதுமான சூரிய ஒளி உடலில் படுவதும் வைட்டமின் டி குறைபாட்டை போக்கும்.
மேலும் சோயா, பாதாம், கானாங்கெளுத்தி மீன், மத்தி மீன், சால்மன் மீன், முட்டை, காளான், பால், தயிர், ஆரஞ்சு ஜூஸ் போன்ற உணவுகளில் வைட்டமின் டி நிறைந்துள்ளது.
