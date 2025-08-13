பெண்களுக்கு அதிகம் தேவைப்படும் வைட்டமின் டி சத்து..!
வைட்டமின் டி ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது, எனவே உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நல்லது.
பெண்களுக்கு வைட்டமின் டி எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் கருவுறுதலுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
வைட்டமின் டி இன்புளூயன்ஸா, பிற சுவாச நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் சுவாச மண்டலத்தின் ஒவ்வாமை நோய்களைத் தடுப்பதில் சிறந்தது.
வைட்டமின் டி அளவுகள் குறைவது அறிவாற்றல் குறைவு மற்றும் அல்சைமர்ஸ் நோயின் அதிக நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புடையது என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
வைட்டமின் டி, பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளால் ஏற்படும் தொற்றை தடுக்கும் தன்மை வாய்ந்தது.
சுவாச நோய்த்தொற்றுகள், இரைப்பை குடல் மற்றும் தோல் தொற்றுகளைத் தடுப்பதிலும் வைட்டமின் டி சிறந்து விளங்குகிறது.
உணவில் இருந்து மட்டுமே வைட்டமின் டி பெறுவது மிகவும் கடினம். இதனால் மருத்துவரை அணுகி கூடுதல் மருந்துகளை பரிசீலிக்கலாம்
