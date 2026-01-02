வெரைட்டியான குழம்பு வேண்டாங்க.. சின்ன வெங்காயம் தொக்கு போதும்.!!
தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம் ,கடுகு, கொத்தமல்லி விதை, வெந்தயம் ,பெருங்காயத்தூள் ,புளி , நல்லெணெய் ,கடுகு உளுந்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை, உப்பு , மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், பொடி செய்த வெல்லம்
சின்ன வெங்காயத்தை நன்கு பொடிதாக நறுக்கி கொள்ளுங்கள். பிறகு தேவையான அளவு கடுகு, கொத்தமல்லி விதை, வெந்தயம், பெருங்காயம் ஆகியவற்றை வருது பொடி செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
புளியை 20 நிமிடம் ஊறவைத்து கரைத்து தனியாக எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
பிறகு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வைத்து அதில் மூன்று ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சூடுபடுத்தவும்.
எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு மற்றும் கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும். பின் அதனுடன் நறுக்கி வைத்துள்ள சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்க வேண்டும்.
வெங்காயம் நன்கு வதங்கி வந்ததும் அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து 5 நிமிடம் வதக்கவும்.
பிறகு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கவும். பின் கரைத்து வைத்துள்ள புளிக்கரைசலை ஊற்றி நன்றாக கிளறிவிட்டு மூடி போட்டு 5 நிமிடங்கள் வேகவைக்கவும்.
தண்ணீர் அனைத்தும் வற்றி எண்ணெய் பிரிந்து வரும் பொழுது நாம் பொடி செய்து வைத்துள்ள மசாலாவை சேர்த்து இரண்டு நிமிடம் மீண்டும் வதக்கவும்.
இரண்டு நிமிடம் கழித்து இடித்த வெல்லத்தை சேர்த்து கிளறிவிட்டு இரண்டு நிமிடம் வேகவைத்தால் சுவையான வெங்காயம் தொக்கு தயார்.
