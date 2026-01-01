புது வருடம்… இந்த 7 ரெசொலூஷன் அவசியம்!
இந்த ஆண்டில் உங்கள் வேலைசார்ந்து புதிய ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள புத்தகங்கள் படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
இந்தாண்டு முதல் குறைந்தபட்சமாவது சேமிக்கத் தொடங்குங்கள். செலவுகளையும் முடிந்தவரை குறைக்கலாம்.
தவறான பழக்கவழக்கங்களை கைவிட இந்தாண்டு முடிவு செய்யவும்.
நோய்களில் இருந்து தப்பிக்க உங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது அவசியம்.
மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளும் வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றலாம். நாள்தோறும் தியானம் செய்ய முயற்சிக்கலாம்.
அலுவலக நேரத்தைத் தவிர மற்ற நேரத்தை குடும்பத்துக்கென்று ஒதுக்கலாம்.
