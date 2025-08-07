யார் யார் பீட்ரூட் சாப்பிடக்கூடாது?
சளி மற்றும் இருமல் இருக்கும்போது சாப்பிட வேண்டாம். பீட்ரூட்டின் குளிர் தன்மை, சளியை அதிகரிக்கும், எனவே அதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ள நோயாளிகள் பீட்ரூட்டை உட்கொண்டால், அது ரத்த அழுத்தத்தை இன்னும் குறைக்கும்.
ஒருவருக்கு பீட்ரூட் ஒவ்வாமை இருந்தால், பீட்ரூட்டை உட்கொள்வது தோல் வெடிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
பீட்ரூட்டில் அதிக கிளைசெமிக் குறியீடு உள்ளது, இது ரத்த சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கக்கூடும். நீரிழிவு நோயாளிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் பீட்ரூட்டை உட்கொள்ளக்கூடாது.
பீட்ரூட்டில் அதிக அளவு ஆக்சலேட் உள்ளது. சிறுநீரக கற்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் அதை அதிகமாக உட்கொண்டால், அவர்களின் நிலை மிகவும் மோசமாகிவிடும்.
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை : ரத்த சோகை மற்றும் மலச்சிக்கலால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு பீட்ரூட் உட்கொள்வது மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
