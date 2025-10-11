தி ராஜா சாப்: பிரபாஸின் ஐரோப்பா படப்பிடிப்பு புகைப்படம் கசிவு

The Raja Saab: Prabhas Europe shooting pics leaked
x
தினத்தந்தி 11 Oct 2025 7:49 AM IST
t-max-icont-min-icon

இப்படம் ஜனவரி 9 அன்று வெளியாக உள்ளது.

சென்னை,

பிரபாஸின் “தி ராஜா சாப்” பட பணிகள் சிறப்பாக போய்கொண்டிருக்கிறது. தற்போது ஐரோப்பாவில் ஒரு பாடல் படமாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், அப்படப்பிடிப்பில் இருந்து பிரபாஸின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் கசிந்துள்ளன. அதில் அவர் வண்ணமயமான உடையில், வெளிநாட்டு நடனக் கலைஞர்களுடன் காணப்படுகிறார்.

“தி ராஜா சாப்” ஒரு திகில் நகைச்சுவை படம். மாருதி இயக்கிய இந்தப் படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நிதி அகர்வால், மாளவிகா மோகனன் மற்றும் ரித்தி குமார் ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்திருக்கின்றனர். இப்படம் ஜனவரி 9 அன்று வெளியாக உள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X