16 ஆயிரம் பேரை பணிநீக்கம் செய்த அமேசான்

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்ட ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனம் அமேசான். இந்நிறுவனத்தில் உலகம் முழுவதும் 15 லட்சம் பேர் வேலை செய்து வருகிறனர். குறிப்பாக அமெரிக்காவில் மட்டும் சுமார் 10 லட்சம் பேர் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அமெரிக்காவில் வேலை செய்துவரும் ஊழியர்களில் 16 ஆயிரம் பேரை அமேசான் நிறுவனம் இன்று பணிநீக்கம் செய்துள்ளது. பொருளாதார நெருக்கடி, செயற்கை நுண்ணறிவு தாக்கம் உள்பட பல்வேறு காரணங்களால் 16 ஆயிரம் பேரை அமேசான் பணிநீக்கம் செய்துள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 14 ஆயிரம் பேரை அமேசான் நிறுவனம் பணி நீக்கம் செய்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.