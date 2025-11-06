2-வது டெஸ்ட்: இந்தியா ஏ-க்கு எதிராக தென் ஆப்பிரிக்கா ஏ பந்துவீச்சு தேர்வு
2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா ஏ 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
பெங்களூரு,
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க ஏ கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது.
இதில் இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே முதலில் டெஸ்ட் தொடர் நடைபெறுகிறது. அதன்படி நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்தியா ஏ வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி பெங்களூருவில் இன்று தொடங்குகிறது.
இந்நிலையில் இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி இந்தியா முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.
