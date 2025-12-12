வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: நியூசிலாந்து அபார வெற்றி

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: நியூசிலாந்து அபார வெற்றி
x
தினத்தந்தி 12 Dec 2025 11:40 AM IST
t-max-icont-min-icon

2வது இன்னிங்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 128 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

வெல்லிங்டன்,

நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 டி20, 3 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டி20 தொடரை 3-1 என்ற கணக்கிலும், ஒருநாள் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கிலும் நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது. இதையடுத்து நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் டிராவில் நிறைவடைந்தது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது டெஸ்ட் கடந்த 9ம் தேதி தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் இன்னிங்சில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 205 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து, களமிறங்கிய நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்சில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 278 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.

இதனை தொடர்ந்து 73 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் 2வது இன்னிங்சை தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 128 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் 56 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 57 ரன்கள் எடுத்தது. இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீசை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றிபெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் நியூசிலாந்து முன்னிலை வகிக்கிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான கடைசி டெஸ்ட் 18ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X