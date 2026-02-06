விளம்பர உலகில் ஒரு புதிய சகாப்தம்... தமிழகத்தில் ட்ரோன் பிராண்டிங்கை அறிமுகம் செய்த அலோக் இன்ஃபோடெக்!
360° கோணத்தில் முழுமையான டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தீர்வுகளை வழங்குவதில் முன்னணி நிறுவனமான அலோக் இன்ஃபோடெக், தமிழகத்தின் முதல் ட்ரோன் பிராண்டிங் சேவையை பெருமையுடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த புதுமையான முன்முயற்சியானது ட்ரோன்கள் மூலம் வான்வழி டிஜிட்டல் விளம்பரங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது; இதன் மூலம் பிராண்டுகள் 50 அடி உயரம் வரை நன்கு கண்ணைக் கவரும் காட்சிகள், மோஷன் கிராபிக்ஸ் மற்றும் ஒளிரும் பிராண்டிங் விளம்பரங்களை காட்சிப்படுத்தி தேவையான கவனத்தையும் ஈர்க்கலாம். அதிகபட்ச அளவில் பலரையும் சென்றடையும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ட்ரோன் பிராண்டிங் நிகழ்வுகள், தயாரிப்பு வெளியீடுகள், இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பொது சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகள் என அதிகளவிலான பார்வையாளர்களை கவர விரும்பும் வணிகங்களுக்கு இந்த புதிய விளம்பர யுக்தி ஒரு சக்திவாய்ந்த அணுகுமுறையாக இருக்கும்.
இது ட்ரோன் பிராண்டிங் விளம்பத்துறையில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த கண்டுபிடிப்பை தமிழகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், அலோக் இன்ஃபோடெக் நிறுவனம் பல்வேறு பிராண்டுகளுக்கு வழக்கமான விளம்பரப் பலகைகளுக்கு அப்பால் சிந்திக்கவும். பார்வையாளர்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாகவும், நன்கு சென்றடையவும், மறக்கமுடியாத வகையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் உதவுகிறது.
இந்த அறிமுக நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, அலோக் இன்ஃபோடெக் நிறுவனம் ட்ரோன் அடிப்படையிலான பிராண்டிங்கை அதிக மக்கள் நடமாடும் பொது இடங்களில் வெற்றிகரமாக நிரூபித்து காட்டியுள்ளது: பார்வையாளர்களின் மிகுந்த ஈடுபாடு மற்றும் ஊடக கவனத்தையும் இந்நிகழ்வு ஈர்த்தது, குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த புதிய முயற்சியானது தொழில்நுட்பம், படைப்பாற்றல் மற்றும் அறிவார்ந்த அணுகுமுறையை தடையின்றி ஒன்றிணைத்து - வெளிப்புற விளம்பரத்துறையில் ஒரு புதிய தரநிலையை நிர்ணயித்துள்ளது.
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், LED விளம்பரம், விளம்பர நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் புதுமையான பிராண்டிங் தீர்வுகள் ஆகியவற்றின் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனமான அலோக் இன்ஃபோடெக் - பிராண்டுகளுக்கு அளவிடக்கூடிய வகையில் விளம்பரங்களை கொண்டு சேர்ப்பதிலும், அதிநவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமாகவும் இந்த விளம்பரத் தொழில்துறையில் தொடர்ந்து முன்னோடியாக உள்ளது. இந்த மைல்கல் சாதனையானது தமிழ்நாட்டில் அடுத்த தலைமுறைக்கான புதிய மார்கெட்டிங் தீர்வுகளை முதலில் வழங்கும் அலோக் இன்ஃபோடெக் நிறுவனம் முன்னணி வகிப்பதை மேலும் உறுதிசெய்கிறது.
அலோக் இன்ஃபோடெக் - யார் இவர்கள்?
அலோக் இன்ஃபோடெக் என்பது - டிஜிட்டல் விளம்பரங்கள், வெளிப்புற விளம்பரம், பிராண்டிங் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புதுமையான மார்கெட்டிங் கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தீர்வுகளையும் வழங்கும் ஒரு முழுமையான டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் பிராண்டிங் சர்வீஸ் நிறுவனமாகும்.