டிசம்பர் மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

டிசம்பர் மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்
x
தினத்தந்தி 1 Dec 2025 7:18 AM IST
t-max-icont-min-icon

தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கான டிசம்பர் மாத பலன்களை பார்ப்போம்.

டிசம்பர் மாதப் பலன்கள்

தனுசு

தனுசு ராசி அன்பர்களே!

திட்டமிட்டு செயல்படுத்துபவர் நீங்கள். காரியத்தில் கண்ணாய் இருப்பவர் நீங்கள்.

சிறப்புப்பலன்கள்

உத்யோகதர்களுக்கு

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சக பணியாளர்களிடம் அனுசரித்துச் செல்வதாலும் மற்றும் தங்கள் கடமையை சரிவர செய்வதாலும் தங்கள் மேலதிகாரிகள் தங்களிடம் நெருக்கமாவர்.

வியாபாரிகளுக்கு

வியாபாரத்திற்காக வெளிநாட்டு வியாபாரத்தில் தாங்கள் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்ய அதிகமான ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். அதனை குறித்த நேரத்தில் தாங்கள் அனுப்பி வைத்துவிடுவீர்கள்.

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு

குடும்பத் தலைவிகள் சுய உதவி குழுவில் இணைந்து விடுவர். அதில் புதிய சலுகைகளை பெறுவீர்கள். வீட்டினை கலைப் பொருட்களை கொண்டு அலங்கரிப்பீர்கள்.

கலைஞர்களுக்கு

கலைஞர்களுக்கு லொகேஷன் பார்ப்பதற்காக வெளியூர் பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். மற்ற மற்ற கதாபாத்திரம் தேர்வு செய்வதும் இந்த மாதம் நடைபெறும்.

மாணவர்களுக்கு

மாணவர்கள் எப்போதும் தாங்கள் எதிரிபாலினரிடத்தில் அதிக நெருக்கமாக பழக வேண்டாம். அது தங்களை பாதிக்கும். ஆதலால், தங்கள் எதிர்கால இலக்கை மட்டும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது.

பரிகாரம்

பச்சை அம்மனுக்கு புதன் கிழமை அன்று மல்லிகை பூச்சரத்தை தரிவிப்பது நல்லது.

மகரம்

மகர ராசி அன்பர்களே!

பயணம் மேற்கொள்வதில் ஆர்வமிக்கவர் நீங்கள். அதனால் நன்மையே நடக்கும்.

` சிறப்புப்பலன்கள்

உத்யோகதர்களுக்கு

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு தங்களுடன் வேலை பார்க்கும் உங்கள் சக ஊழிர்களிடம் சட்டென்று சினத்தை காட்டாமல் சாந்தமாக அவர்களை அனுகுவது நல்லது.

வியாபாரிகளுக்கு

வியாபாரிகள் தாங்கள் செல்லும் ஊர்களில் தாங்கள் கவனக்குறைவாக இராமல் தங்கள் உடைமைகளை பாதுகாப்புடன் எடுத்துச் செல்வது நல்லது.

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு

குடும்பத் தலைவிகள் தங்களின் பிள்ளையின் நலனில் அக்கறை காட்டி அவர்களின் முன்னேற்றப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்ல பாடுபடுவீர்கள். தேக ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

கலைஞர்களுக்கு

கலைஞர்கள் என்றால் சினிமா மற்றும் சின்னத்திரை மாத்திரம் அல்ல மேக்கப் மேன், காஸ்ட்யூம் டிசைனர், டான்ஸ்மாஸ்டர் மற்றும் கேமரா மேன் போன்றவர்களும் அடங்குவர். அவர்களுக்கு இந்த மாதம் பணவரவுக்கு தடையில்லாமல் அமையும்.

மாணவர்களுக்கு

மாணவர்கள் தங்களுக்கு அதிக மதிப்பெண்களை பெற வேண்டுமானால் வீட்டில் அடிக்கடி எழுதி பார்ப்பது நல்லது. நன்கு படித்து இவ்வாறு எழுதி பார்த்தால் தங்களுக்கு முதல்வகுப்பில் சேருவீர்கள்.

பரிகாரம்

ராகு பகவானுக்கு ராகு காலத்தில் வெள்ளிக் கிழமை அன்று பால் முட்டை போடுவது நல்லது.

கும்பம்

கும்ப ராசி அன்பர்களே!

பழைய பொருட்களை சேமிக்கத் தெரிந்தவர். பழமையில் நம்பிக்கைக் கொண்டவர் நீங்கள்.

சிறப்புப்பலன்கள்

உத்யோகதர்களுக்கு

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு கடுமையான வேலையையும் தாங்கள் கண்சிமிட்டும் நேரத்தில் செய்து முடிப்பதால் தங்களுக்கு நற்பெயரும் தங்கள் வேலையை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் அது வழிவகுக்கும்.

வியாபாரிகளுக்கு

இருக்கும் தொழிலை விட்டுவிட்டு தெரியாத தொழிலில் அனுபவமின்றி செயல்படாதீர்கள். தெரிந்த தொழிலை செய்யுங்கள். ஒரு நாள் முன்னேற்றம் அடையும்.

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு

வீட்டில் மாமியார் மருமகள் உறவுகளில் பிரச்சினை ஏற்படும் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்லுங்கள். தங்கள் கவனத்தை மற்ற வழியான வீட்டில் இருந்து கொண்டு செய்யும் தொழில்களான டைலரிங், பொம்மை தொழில் போன்ற சுயதொழிலை ஆரம்பியுங்கள்.

கலைஞர்களுக்கு

கலைஞர்களுக்கு படப்பிடிப்பு தாமதப்பட்டாலும் தங்களுக்கு நல்ல முக்கியமான வேடமாக அமையும். தங்களின் பெயர் சொல்லும் வகையில் அது அமையும். காத்திருப்பது தவறல்ல.

மாணவர்களுக்கு

மாணவர்கள் ஆசிரியரை கேலி கிண்டல் செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. மரியாதை கொடுப்பது நல்லது. அது தங்களின் எதிர்கால கேரக்டரை நிர்ணயிக்கும்.

பரிகாரம்

சனிபகவானுக்கு சனி கிழமை சனி காயத்ரி மந்திரத்தை படித்து வணங்குவது நல்லது.

மீனம்

மீன ராசி அன்பர்களே!

கூடுமானவரை நட்பிற்கே முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் நீங்கள்..

சிறப்புப்பலன்கள்

உத்யோகதர்களுக்கு

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு வேலைச்சுமை குறையும். யாரையும் சாராமல் தங்கள் வேலையை செய்பவர் நீங்கள்.

வியாபாரிகளுக்கு

வியாபாரிகளுக்கு பண நடமாட்டம் சற்றே கவலை தருமே என்றாலும் புதிய கடன்களைப் பெறாமல் ஏற்கனவே உள்ள சேமிப்புகளின் மூலம் சமாளித்துக் கொள்வீர்கள். பணியாளர்களை அரவனைத்துச் செல்லுங்கள்.

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வீட்டிற்குத் தேவையான சமையலறைப் பொருட்களை வாங்கிவிடுவர். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை பலப்படும்.

கலைஞர்களுக்கு

ஒரு சிலருக்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் மாதமாக அமையும். பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும். கவலையைவிடுங்கள்.

மாணவர்களுக்கு

மாணவர்கள் அன்றன்றே சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொண்டால் தாங்கள் அதிக மதிப்பெண்களை பெற உதவும்.

பரிகாரம்

வியாழக் கிழமை அன்று மஞ்சள் மலர் மாலையை தஷிணா மூர்த்தியை அணிவித்து வழிபடுவது நல்லது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X