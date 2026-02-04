இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் - 04.02.2026: பிரபலங்களின் நட்பு கிடைக்கும் நாள்.!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன் - 04.02.2026: பிரபலங்களின் நட்பு கிடைக்கும் நாள்.!
Published on

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

பிப்ரவரி 4

கிழமை: புதன் கிழமை

தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு

தமிழ் மாதம்: தை

நாள்: 21

ஆங்கில தேதி: 4

மாதம்: பிப்ரவரி

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 12.24 வரை மகம் பின்பு பூரம்

திதி: இன்று அதிகாலை 2.59 வரை துவிதியை பின்பு திரிதியை

யோகம்: அமிர்த யோகம்

நல்ல நேரம் காலை: 10.30 - 11.30

நல்ல நேரம் மாலை: 4.30 - 5.30

ராகு காலம் மாலை: 12.00 - 1.30

எமகண்டம் காலை: 7.30 - 9.00

குளிகை காலை: 10.30 - 12.00

கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 01.30 - 02.30

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 6.30 - 7.30

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டமம்: உத்திராடம், திருவோணம்

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

வழக்கு சாதகமாகும். செல்வாக்கு கூடும். கைமாற்றாக வாங்கியிருந்த பணத்தையும் தந்து முடிப்பீர்கள். உங்களுடைய ஆலோசனைகளை எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். புதுச் சொத்துக்கள் வாங்குவீர்கள். வியாபாரிகளின் விற்பனைப் பொருட்கள் நல்ல லாபத்தை காணும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்

ரிஷபம்

மின்சார சாதனங்கள் வாங்குவீர்கள். வீட்டினை விரிவுபடுத்த வங்கிக்கடன் உதவி கிடைக்கும். பணம் கையில் சரளமாக புழங்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த பிணக்குகள் நீங்கும். பாகப்பிரிவினைகளில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் குறையும். ஆனாலும், பூர்வீகச் சொத்து, பராமரிப்புச் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

மிதுனம்

பிள்ளைகளின் பிடிவாதப் போக்கு மாறும். குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். மகனுக்கு நல்ல வாழ்க்கைத்துணை அமையும். அக்கம் பக்கத்தினர் தொடர்புகள் நன்றாக இருக்கும். படிப்பில் ஆர்வம் பிறக்கும். கலைப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கடகம்

வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். கண்டும் காணாமல் சென்று கொண்டிருந்த உறவினர்கள் வலிய வந்து பேசுவார்கள். ‘ பிரபலங்கள் உதவுவார்கள். தடைப்பட்டு வந்த சுபகாரியங்களை துரிதமாக முடித்துக் காட்டுவீர்கள். எதிர்பார்த்த விலைக்கு பழைய மனையை விற்று புது இடம் அல்லது புது வீடு வாங்குவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

இன்றைய ராசிபலன் - 04.02.2026: பிரபலங்களின் நட்பு கிடைக்கும் நாள்.!
இன்றைய ராசிபலன் - 03.02.2026: சுப நிகழ்ச்சிகளால் வீடு களைகட்டும் நாள்.!

சிம்மம்

பிரபலங்களின் நட்பு கிடைக்கும். வீடடிற்கு உறவினர்கள் வந்த போவர். தம்பதிகள் வெளியிடங்களுக்குச் செல்வர். திட்டமிடாத செலவுகளை போராடி சமாளிப்பீர்கள். அரசுத் தேர்வு எழுதும் வியாபாரத்தில் சில மாற்றம் செய்வீர்கள். வெளிவட்டாரத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். உத்யோகத்தில் அமைதி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிப்பச்சை

கன்னி

பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்கள் உறவினர் மற்றும் மனைவிவழி உறவினர்களைக் கூறி சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்காதீர்கள். அதிக வட்டிக்கு வாங்கியிருந்த கடனை குறைந்த வட்டிக்கு கடன் கிடைத்து முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மகனுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வயலட்

துலாம்

மார்கெட்டிங் பிரிவினருக்கு ஆர்டர்கள் குவியும். தாய் வழி உறவினர்கள் கை கொடுப்பர். பிள்ளைகள் தங்கள் தவறை உணர்வர். பங்குச் சந்தையில் கவனம் தேவை. தங்கள் பிள்ளை நன்கு படிப்பர். குடும்பத்தில் விவாதம் வந்துப் போகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

விருச்சிகம்

வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களைப் புரிந்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் விமர்சனங்களையும் தாண்டி முன்னேறுவீர்கள். அதிக சம்பளத்திற்காக புது வேலைக்கு முயற்சி செய்வீர்கள். உடல் நிலையில் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் கறாராக இருங்கள். யோகா, தியானத்தில் மனம் லயிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்றைய ராசிபலன் - 04.02.2026: பிரபலங்களின் நட்பு கிடைக்கும் நாள்.!
பிப்ரவரி மாத ராசிபலன் - மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

தனுசு

அயல்நாட்டிலிருப்பவர்கள் உதவுவார்கள். ஷேர் மூலமாக பணம் வரும். வசதி, வாய்ப்புகள் கூடும். எதிர்வீட்டுக்காரருடன் இருந்த சச்சரவு விலகும். வி.ஐ.பிகள் அறிமுகமாவார்கள். மகளுக்கு திருமணம் கூடி வரும். தங்க ஆபரணங்கள் அதிகம் வாங்குவீர்கள். புதிய வாகனத்தை வாங்க பழைய வாகனத்தை விற்று விடுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல்நீலம்

மகரம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

கும்பம்

பண விஷயத்தில சிக்கனமாக இருங்கள். பழைய கசப்பான சம்பவங்களை நினைத்துப் பார்த்து அச்சப்படாதீர்கள். சகோதர, சகோதரிகள் மிகவும் உதவியாக இருப்பார்கள். தம்பதிகளிடம் ஒற்றுமை உண்டாகும். மற்றவர்களுக்காக வீடு மனை அடமான விசயத்தில் கையொப்பமிட வேண்டாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மீனம்

உத்யோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இருந்து வந்த மோதல்கள் விலகும். அலுவலகத்தில் நிம்மதி உண்டாகும். தங்கள் பிள்ளைகள் விளையாடும்போது சிறுசிறு காயங்கள் ஏற்படக்கூடும். எனவே, கவனம் தேவை. அவ்வப்போது மறதி, முன்கோபம் வந்து போகும். பங்குதாரர்களை உங்களுடைய பேச்சுத் திறமையால் சரி செய்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

Horoscope
இன்றைய ராசிபலன்
ராசிபலன்
Astrology
Rasi Palan
Today Rasi Palan
Today's horoscope

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com