கயாடு லோகரின் ’பங்கி’...3-வது பாடல் புரோமோ வெளியீடு
இப்படம் வருகிற 13-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
சென்னை,
"பங்கி" என்ற புதிய நகைச்சுவைப் படத்திற்காக, நடிகர் விஸ்வக்சென்னுடன் நடிகை கயாடு லோகர் இணைந்துள்ளார். இந்த படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில், விஷ்வக்சென் ஒரு திரைப்பட இயக்குனராக ஒரு புதிய வேடத்தில் நடிக்கிறார், அதே நேரத்தில் கயாடு லோகர் ஒரு நடிகையாக நடிக்கிறார். பீம்ஸ் செசிரோலியோ இப்படத்திற்கு இசையமைத்திருக்கிறார்.
இயக்குனர் கே.வி. அனுதீப் இயக்கி உள்ள இப்படம் வருகிற 13-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் 3-வது பாடல் புரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது. ஏற்கனவே இப்படத்திலிருந்து 2 பாடல்கள் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், தற்போது ’யம யம்மா’ என்ற பாடல் புரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.