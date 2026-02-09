சினிமா செய்திகள்

இளையராஜாவின் பயோபிக் படத்தை அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்குவதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது.
இளையராஜா பயோபிக் படத்திலிருந்து இயக்குநர் விலகல்? தனுஷ் தரப்பு விளக்கம்
தென்னிந்திய மொழிகள், பாலிவுட், ஹாலிவுட் என திரைத்துறை பேதமின்றி பம்பரமாக சுழன்று நடித்து வருபவர் நடிகர் தனுஷ். நடிப்பு மட்டுமின்றி இயக்கம், தயாரிப்பு என பல பிரிவுகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு வருகிறார். தமிழில் மட்டும் இவர் அடுத்தடுத்து பல திரைப்படங்களில் நடிக்க இருக்கிறார். இதில் சில படங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடிக்க இருப்பதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்தப் படத்தை இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகும் இளையராஜா வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் இருந்து இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் விலகிவிட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இளையராஜா வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படம் குறித்து நடிகர் தனுஷின் மேலாளர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இது குறித்து அவர், “நடிகர் தனுஷ் நடிக்கும் இளையராஜா வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் இருந்து இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் விலகிவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகள் உண்மையல்ல. லோகேஷ் கனகராஜின் ‘டிசி’ திரைப்படம் வெளியான பிறகு, திட்டமிட்டபடி இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தின் பணிகளைத் தொடங்குவார். இந்தத் திட்டம் குறித்த இதர தகவல்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

