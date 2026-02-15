சினிமா செய்திகள்

ஹரிஷ் கல்யாணின் “தாஷமக்கான்” பர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

ஹரிஷ் கல்யாணின் ‘தாஷமக்கான்’ படத்தை ‘லிப்ட்’ பட இயக்குனர் வினீத் வரபிரசாத் இயக்குகிறார்.
ஹரிஷ் கல்யாணின் “தாஷமக்கான்” பர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
Published on

சென்னை,

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அதன் பின் படிப்படியாக படங்களில் நடிக்க தொடங்கி தற்போது பிரபல நடிகராக வலம் வருகிறார் ஹரிஷ் கல்யாண். இவர் நடிப்பில் வெளியான ‘பார்க்கிங்’ மற்றும் ‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படங்கள் இவருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று கொடுத்தது.

‘லிப்ட்’ பட இயக்குனர் வினீத் வரபிரசாத் இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் தனது 15வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் நாயகனாக ஹரிஷ் கல்யாணும் நாயகியாக பிரீத்தி முகுந்தனும் நடிக்கின்றனர். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தை திங்க் ஸ்டுடியோஸ், இடா புரொடக்‌ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கிறது. இப்படத்தின் டைட்டில் புரோமோ வெளியாகி வைரலானது.

வட சென்னையின் பின்னணியில், ராப் இசைக் கலையை மையமாக வைத்து இப்படத்தினை உருவாக்கியுள்ளது படக்குழு. இதன் படப்பிடிப்பு முழுமையாக முடிவுற்று, இறுதிகட்டப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ஹரிஷ் கல்யாண் “தாஷமக்கான் பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், தமிழ்நாட்டிற்கு கறி சப்ளை செய்யும் இடம் தான் தாஷமக்கான். நான் இப்படத்தில் ராப்பராக நடித்துள்ளேன். தமிழில் ராப் இசைக்கு பெரிய வரலாறு உள்ளது. பலர் இதற்கு முன் ராப் இசையில் கலக்கியுள்ளனர். இண்டி மியூசிக்கிலும் பலர் கலக்கி வருகின்றனர். எனக்கு அவர்கள் எல்லோரும் தான் இன்ஸ்பிரேஷன். ராப், பேட்டில் இசை, ரொமான்ஸ் என பல ஜானரில் பாடல்கள் உள்ளது. சூப்பராக இசையமைத்துள்ளார். இந்தப்படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புது அனுபவமாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ‘தாஷமக்கான்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வரும் 17ம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

ஹரிஷ் கல்யாண்
Harish Kalyan
பிரீத்தி முகுந்தன்
Preethi Mukundan
தாஷமக்கான்
இயக்குனர் வினீத் வரபிரசாத்
Dashamakan
Director Vineeth Varaprasad

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com