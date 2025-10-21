டிடிஎப் வாசனின் ’ஐபிஎல்’ பட பர்ஸ்ட் லுக் வைரல்
இப்படத்தில் கிஷோர், அபிராமி உள்ளிட்டோர் நடிப்பதால் எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ளது.
சென்னை,
யூடியூப் பிரபலம் டிடிஎப் வாசன் நடித்துள்ள ஐபிஎல் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
பைக் ஓட்டி இளசுகள் மத்தியில் பிரபலமான வாசன் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளார். ஐபிஎல் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை கருணாநிதி எழுதி இயக்குகிறார். ராதா பிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு விநாயகமூர்த்தி இசையமைக்கிறார்.
பான் இந்தியன் படமாக உருவாக உள்ள இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது. இப்படத்தில் கிஷோர், அபிராமி உள்ளிட்டோர் நடிப்பதால் படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ளது.
