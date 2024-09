'வேட்டையன்' படத்தின் மனசிலாயோ பாடல் வெளியீடு

Hunter dude kanna Vantaar choodu kanna! #MANASILAAYO from VETTAIYAN ️ is OUT NOW. ▶️ It's time to vibe for the MALTA blend. ▶️ https://t.co/qVl8PxRllmAn @anirudhofficial Musical #MalaysiaVasudevan @singeryugendran @deepthisings ✍ @VishnuEdavan1 @soupersubu… pic.twitter.com/s3SfXObAw0