சினிமா செய்திகள்

“மைலாஞ்சி” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

அஜயன் பாலா இயக்கத்தில் ஸ்ரீராம் கார்த்திக் நடித்துள்ள ‘மைலாஞ்சி’ படம் வரும் 13-ம் தேதி வெளியாகிறது.
“மைலாஞ்சி” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
Published on

திரைக்கதை எழுத்தாளர், வசனகர்த்தா மற்றும் நடிகர் என கடந்த 20 வருடங்களாக தமிழ் திரை உலகில் பல்வேறு பரிமாணங்களில் இயங்கி வரும் அஜயன் பாலா 2017-ம் ஆண்டு வெளிவந்த ‘ஆறு அத்தியாயம்’ திரைப்படத்தில் இடம்பெறும் ஆறு கதைகளில் ஒன்றை இயக்கியிருந்தார். தற்போது ‘மைலாஞ்சி’ திரைப்படத்தின் மூலம் முழு நீள திரைப்படம் ஒன்றை முதல் முறையாக எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

அஜய் அர்ஜுன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் ‘கன்னிமாடம்’ படத்தில் நடித்துள்ள ஸ்ரீராம் கார்த்திக் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். ‘கோலிசோடா 2’ புகழ் கிரிஷா குருப் நாயகியாக நடித்துள்ளார். முனீஷ்காந்த், தங்கதுரை, சிங்கம்புலி மற்றும் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நான்கு பாடல்களையும் இளையராஜாவே எழுதி இசையமைத்துள்ளார்.

மலைப் பிரதேசத்தின் பின்னணியில் சுற்றுச்சூழலின் முக்கியத்துவத்தை பேசும் காதல் கதையாக இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது. டிரென்ட் மியூசிக் நிறுவனம் ‘மைலாஞ்சி’ பாடல்களை வெளியிட்டுள்ளது. சிறந்த அறிமுக நடிகருக்கான சைமா விருதை ஸ்ரீராம் கார்த்திக் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், ‘மைலாஞ்சி’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் வரும் 13-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு போஸ்டரை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளனர்.

Sriram Karthik
ஸ்ரீராம் கார்த்திக்
Mylanji
Director Ajayan Bala
மைலாஞ்சி
இயக்குநர் அஜயன் பாலா

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com