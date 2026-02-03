சினிமா செய்திகள்

இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் காலமானார்

பிரபல இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் (70) இன்று சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் மாரடைப்பால் காலமானார்.
இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் காலமானார்
Published on

தமிழ்நாட்டில் பிறந்த வெங்கடேஷ், 1985-ல் வெளியான‘ஜானகீய கோதாதி’ படம் மூலம் மலையாள திரையுலகில் அறிமுகமானார். மோகன்லால் நடித்த ‘ராஜாவின்டே மகன்’ படம் மூலம் இசை அமைப்பாளராக தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். மலையாளத் திரையுலகில் 80 மற்றும் 90-களில் பல ஹிட் பாடல்களை கொடுத்துள்ளார்.தமிழில் ‘உனக்காக என் காதல்’, ‘பிஞ்சு மனசு’ உள்ளிட்ட படங்கள் மற்றும் பல மொழிகளில் 150-க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். மோகன்லால், மம்முட்டி போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்குப் பின்னணி இசை மற்றும் பாடல்களை அமைத்து, 1993-ல் கேரள மாநில அரசின் சிறந்த இசையமைப்பாளர் விருதை பெற்றார். இவர் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் இசையமைத்துள்ளார், குறிப்பாக மலையாளத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார்.வெங்கடேஷின் தந்தை பழனி மாண்டலின் கலைஞர் ஆவார்.

இந்நிலையில், இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ் (70) இன்று காலமானார். சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் மாரடைப்பு காரணமாக அவரது உயிர் பிரிந்தது.

cinema News
music director SP Venkatesh
இசையமைப்பாளர் எஸ்.பி. வெங்கடேஷ்

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com