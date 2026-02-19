ரஜினி - கமல் இணைந்து நடிக்கும் படம்: தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்ட அப்டேட்

சினிமா செய்திகள்

ரஜினி-கமல் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
சென்னை,

கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது 173-வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தை 'டான்' படத்தின் இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குகிறார். இதைத் தொடர்ந்து ரஜினி-கமல் இணைந்து புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளனர். இந்த படத்தை ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த நிலையில் போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடிப்பதை தயாரிப்பு நிறுவனம் உறுதிபடுத்தியுள்ளது. அந்த போஸ்டரில் கார் மெக்கானிக் ஷெட் ஒன்றில் பழைய மாடல் கார் இருப்பது போன்று இடம்பெற்றுள்ளது. 1960-களில் நடக்கும் கதையாக இருக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். படத்தின் புரோமோ வீடியோ நாளை மறுநாள் (21-ந்தேதி) வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த போஸ்டரை இரவு 7.12 மணிக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. கமலின் பிறந்தநாளான 7 மற்றும் ரஜினியின் பிறந்தநாளான 12 என்பதை குறிக்கும் விதமாக 7.12 மணிக்கு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தின் அடுத்த அறிவிப்பு நாளை மதியம் 12.07 மணிக்கு வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரஜினி தற்போது ஜெயிலர்-2 படத்தின் டப்பிங் பணிகளில் இருக்கிறார். இந்த பணிகள் முடிவடைந்ததும் மார்ச் மாதத்தில் இருந்து சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்குகிறது.

