ராம் சரண் - சுகுமார் பட அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்

தினத்தந்தி 18 Oct 2025 7:30 PM IST
அவர்களின் முந்தைய படமான “ரங்கஸ்தலம்” மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

சென்னை,

ராம் சரண் மற்றும் இயக்குனர் சுகுமார் இருவரும் இரண்டாவது முறையாக இணைந்து பணியாற்ற உள்ளனர். அவர்களின் முந்தைய படமான “ரங்கஸ்தலம்” மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

தற்போது மீண்டும் இணைவதால் எதிர்பார்ப்புகள் இயல்பாகவே உயர்ந்துள்ளன. இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்தப் படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் பேனரின் கீழ் நவீன் யெர்னேனி மற்றும் ரவிசங்கர் தயாரிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், தயாரிப்பாளர் நவீன் யெர்னேனி, அடுத்த ஆண்டு கோடையில் படப்பிடிப்பை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.

அவர் கூறுகையில், "ராம் சரண் தற்போது பெத்தி படத்தில் நடித்து வருகிறார். சுகுமாருடன் ஏப்ரல் அல்லது மே-ல் படப்பிடிப்பைத் தொடங்குவார். இந்தப் படம் முடியும் வரை அவர் வேறு எந்தப் படத்திலும் நடிக்க மாட்டார். புஷ்பா 3 படத்திற்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தேவைப்படும்" என்றார்.

