தனது புதிய படத்தின் முக்கிய அப்டேட்டை பகிர்ந்த ஆஷிகா

ஸ்பெயினின் அழகிய கடற்கரை நகரமான வலென்சியாவில் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது.
ரவி தேஜா மற்றும் ஆஷிகா ரங்கநாத் தற்போது கிஷோர் திருமலா இயக்கும் ஒரு படத்தின் படப்பிடிப்பில் உள்ளனர். தற்போது ஸ்பெயினின் அழகிய கடற்கரை நகரமான வலென்சியாவில் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது.
ரவி தேஜா கணவராகவும், ஆஷிகா அவரது மனைவியாகவும் நடிக்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் வெண்ணிலா கிஷோர் மற்றும் சத்யா ஆகியோரும் இப்படத்தில் நடிக்கின்றனர். இந்தப் படம், ரவி தேஜாவை புதிய அவதாரத்தில் காண்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், ஆஷிகா ஸ்பெயினில் ஒரு பாடல் படப்பிடிப்பு முடிந்ததாக தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் பகிர்ந்திருக்கிறார். அந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன. இந்த படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.
