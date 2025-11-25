இந்த வார விசேஷங்கள்: 25-11-2025 முதல் 1-12-2025 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 25-11-2025 முதல் 1-12-2025 வரை
தினத்தந்தி 25 Nov 2025 10:27 AM IST
t-max-icont-min-icon

28-11-2025 அன்று சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம், பழனி ஆண்டவர் பவனி நடைபெறுகிறது.

இந்த வார விசேஷங்கள்

25-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் கோவிலில் கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் காலை சூரிய பிரபையிலும், இரவு இந்திர விமானத்திலும் புறப்பாடு.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.

* பழனி ஆண்டவர் திருவீதி உலா.

* மேல்நோக்கு நாள்.

26-ந் தேதி (புதன்)

* உப்பிலியப்பன் சீனிவாசப் பெருமாள் புறப்பாடு.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் இடும்ப வாகனத்தில் திருவீதி உலா.

* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

27-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* மேல்நோக்கு நாள்.

28-ந் தேதி (வெள்ளி)

* பழனி ஆண்டவர் பவனி.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் வேதவல்லித் தாயாருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவில் சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (சனி)

* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் ஆட்டுக்கிடா வாகனத்தில் பவனி.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் ரத உற்சவம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

1-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சர்வ ஏகாதசி.

* திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் வெள்ளி விமானத்திலும், இரவு குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.

* திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

