இந்த வார விசேஷங்கள்: 3-2-2026 முதல் 9-2-2026 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்

3-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் தெப்ப உற்சவம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் மாசி மண்டல உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (புதன்)

* திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* வைத்தீசுவரன் கோவில் செல்வமுத்து குமாரசுவாமி திருவீதி உலா.

* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (வியாழன்)

* சங்கடகர சதுர்த்தி.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருமயம் ஆண்டாள் எண்ணெய்க் காப்பு விழா தொடக்கம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* மேல்நோக்கு நாள்.

6-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தெப்ப உற்சவம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (சனி)

* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் லட்சதீபம் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருமயம் ஆண்டாள் திருவீதி உலா.

* சமநோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் மாசி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* ராமநாதபுரம் செட்டித் தெரு அன்னை முத்தாலம்மன் விழா தொடக்கம்.

* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (திங்கள்)

* ராமேஸ்வரம் சுவாமி வெள்ளி கற்பக விருட்ச வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

