பரமத்தி வேலூர்: படமுடிபாளையம் கொங்கலம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்
பரமத்தி வேலூர்: படமுடிபாளையம் கொங்கலம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்

கும்பாபிஷேக விழாவில் பரமத்திவேலூர் மற்றும் படமுடிபாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு தரிசனம் செய்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்திவேலூர் தாலுகா படமுடிபாளையத்தில் உள்ள கொங்கலம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது.

கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் (6-ஆம் தேதி) காலை விநாயகர் வழிபாடு, நவநாயகர் யாகம், மகாலட்சுமி யாகம், தீபாராதனையும், காவிரி ஆற்றுக்கு சென்று புனித நீர் எடுத்து வருதலும், மாலை முதல் கால் யாக பூஜை, பூர்ணாஹுதியும் நடைபெற்றது.

நேற்று (7-ஆம் தேதி) காலை புதிய விக்ரகங்களுக்கு கண் திறப்பும், மாலை கோபுர கலசம் வைத்தல் மற்றும் மருந்து சாற்றுதல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

இன்று காலை 8.45 மணிக்கு யாத்ரா தானம், கடம் புறப்பாட்டைத் தொடர்ந்து 9 மணிக்கு மேல் 9.30 மணிக்குள் கொங்கலம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகமும், 10 மணிக்குள் விநாயகர், மாரியம்மன், கோவில் கும்பாபிஷேகமும், 10.30 மணிக்கு மூல மூர்த்திகள் கும்பாபிஷேகமும் நடைபெற்றது.

இதில் பரமத்திவேலூர் மற்றும் படமுடிபாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கொங்கலம்மன் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களை தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

