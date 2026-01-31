ரெயில்வேயில் 22 ஆயிரம் காலி பணியிடங்கள்.. 10 ஆம் வகுப்பு பாஸ் போதும்- இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

இந்திய ரெயில்வேயில் காலியாக உள்ள 22 ஆயிரம் குரூப் 'டி' பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து 2026 பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
: குரூப் 'டி' (நிலை 1)
: 22,000
: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது ஐடிஐ முடித்து (என்சிவிடி, எஸ்சிவிடி) அல்லது என்சிவிடியால் வழங்கப்படும் தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
: 01.01.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 33 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும். அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகெள்ளவும்.
: கணினி வழித் தேர்வு, உடற் தகுதித் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசேதனை அடிப்படையில் தகுதியானர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
: எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளி, திருநங்கைகள் ஆகிய பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.250, இதர அனைத்து பிரிவினருக்கு ரூ.500. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
:
https://www.rrbapply.gov.in
https://www.rrbchennai.gov.in என்ற இணைய தளங்களின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
: 31.01.2026 (இன்று முதல்)
: 20.2.2026 இரவு 11.59 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.