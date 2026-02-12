கல்வி/வேலைவாய்ப்பு

என்.எல்.சி நிறுவனத்தில் வேலை..யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசு நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தில் 607 காலிப்பணியிடங்களுக்கு நிரப்பப்பட உள்ளது.
என்.எல்.சி நிறுவனத்தில் வேலை..யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Published on

கடலூர்,

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசு நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தில் 2026-ம் ஆண்டுக்கான பயிற்சி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பிட்டர், டர்னர், மெக்கானிக், எலெக்ட்ரிஷியன், வையர்மேன், பிளம்பர், ஸ்னோகிராப்பர் உள்ளிட்ட 607 காலிப்பணியிடங்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகின்றன.

இது பற்றிய விவரங்கல் பின்வருமாறு:-

பணி நிறுவனம்: என்எல்சி இந்தியா

பதவியின் பெயர்: அப்ரெண்டீஸ்-தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பிட்டர், பிட்டர் டர்னர், மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரீஷியன் வையர்மேன்,மெக்கானிக் (டீசல்) பிளம்பர், டர்னர், மெக்கானிக்,லெக்ட்ரீஷியன் வையர்மேன், மெக்கானிக் (டீசல்) பிளம்பர் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் காலியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி: ஐடிஐ, தேர்வு செய்யபப்டும் நபர்களுக்கு 11 மாதங்களுக்கு மாதம் உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

காலிப்பணியிடங்கள்: 607

இணையதளம்: https://www.nlcindia.in/

Cuddalore
job opportunities
NLC Company
என்எல்சி நிறுவனம்
மத்திய அரசு நிறுவனம்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com