என்.எல்.சி நிறுவனத்தில் வேலை: 21 காலிப்பணியிடங்கள்- விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மத்திய அரசு நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தில் 21 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
கடலூர்,

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசு நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தில் 21 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணபிக்கலாம்.

கல்வித்தகுதி என்ன? என்பது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணியிடங்கள்: பார்மாசிஸ்ட் 15, தியேட்டர் அசிஸ்டண்ட் 2, ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் 1, டெண்டல் மெக்கானி-1, கண் மருத்துவ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்- 2 என மொத்தம் 21 பணியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித்தகுதி: டிப்ளமோ, பிஎஸ்சி, பா பார்ம் படித்தவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

முழு விவரங்களை கீழே உள்ள தேர்வு அறிவிப்பில் பார்க்கலாம்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 30 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு முறை: எழுத்து தேர்வு, மருத்துவ சோதனை அடிப்படையில் தேர்வு நடைபெறும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி: தகுதியுள்ள விண்னப்பதாரர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்ப கட்டணம்: பொதுப்பிரிவினருக்கு ரூ.486 கட்டணம் ஆகும். எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.256.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 10.03.2026

முழு விவரங்களுக்கு: https://www.nlcindia.in/website/en/

