திருப்பதி ஏழுமலையானை வழிபட தரிசன டோக்கன்கள் ஆன்லைனில் ஒதுக்கீடு - நாளை முன்பதிவு தொடக்கம்
ஜனவரி மாதம் திருப்பதி ஏழுமலையானை வழிபட தரிசன டோக்கன்கள் ஆன்லைனில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளன.
திருமலை,
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் 2026-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய தேவஸ்தானம் சார்பில் பல்வேறு வகையான தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளன.
அதன் விவரம் வருமாறு:-
ஜனவரி (2026) மாதத்துக்கான ஆர்ஜித சேவை டிக்கெட்டுகள் மற்றும் அங்கப்பிரதட்சண டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 10 மணிக்கு திருப்பதி தேவஸ்தான இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
இந்தச் சேவை டிக்கெட்டுகளுக்கான எலக்ட்ரானிக் டிப் பதிவு 21-ந்தேதி காலை 10 மணி வரை செய்யலாம். 21-ந் தேதியில் இருந்து 23-ந்தேதி வரை மதியம் 12 மணி வரை தொகை செலுத்தியவர்களுக்கு டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும்.ஆர்ஜித சேவைகளான கல்யாணோற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சஹஸ்ர தீபலங்கார சேவை போன்றவற்றுக்கான தரிசன டிக்கெட்டுகள் 23-ந்தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும்.
உற்சவள் சேவைகள் மற்றும் அதற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஒதுக்கீடு 23-ந்தேதி மதியம் 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும்.ஸ்ரீவாணி அறக்கட்டளை தரிசன டிக்கெட்டுகளுக்கான ஒதுக்கீடு 24-ந்தேதி காலை 11 மணிக்கு வெளியிடப்படும். வயது முதிர்ந்தோர், மாற்றுத் திறனாளிகள், நீண்ட நாட்களாக நோயால் அவதிப்படும் பக்தர்களுக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு 24-ந்தேதி மாலை 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும்.
சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டுகளுக்கான (ரூ.300 கட்டண டிக்கெட்) ஒதுக்கீடு 25-ந்தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும். திருமலை மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தான விடுதி அறைகள் தொடர்பான ஒதுக்கீடு 25-ந்தேதி மாலை 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும். பக்தர்கள் தங்கள் ஆர்ஜித சேவை மற்றும் தரிசன டிக்கெட்டுகளை திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://ttdevasthanams.ap.gov.in மூலம் பதிவு செய்யலாம்.
மேற்கண்ட தகவலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.