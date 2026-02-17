தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு: போலீசாரை சுட்டு விட்டு தப்பிய 2 பாகிஸ்தானிய கைதிகள்

அம்பாலா கன்டோன்மென்ட் ரெயில்வே நிலைய பகுதியில் அவர்களை போலீசார் விரட்டி சென்று பிடித்து, அழைத்து வந்தனர்.
ஜம்மு

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் ஆர்.எஸ். புரா மாவட்டத்தில் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 2 கைதிகள் சிறுவர் சீர்திருத்த இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டு இருந்தனர். முகமது சனுலா, அன்வர் ஆகிய அந்த 2 பேரும் மற்றும் இந்தியரான குகா என்ற கரம்ஜீத் என்பவர் என 3 பேர் சேர்ந்து அந்த இடத்தில் இருந்து தப்பியோட முடிவு செய்தனர்.

குகா என்ற அந்த இந்திய நபரே இதற்கான திட்டம் எல்லாவற்றையும் தீட்டிய முக்கிய புள்ளியாக இருந்திருக்கிறார். அந்த 2 பேரையும் உத்தரபிரதேச-நேபாள எல்லை வழியே தப்ப வைக்க உதவிடவும் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. இதன்படி, நேற்று மாலை 3 பேரும் போலீசாரை நோக்கி சுட்டு விட்டு தப்பயோடி உள்ளனர்.

ஜம்மு: போலீசாரை சுட்டு விட்டு தப்பிய 2 பாகிஸ்தானிய கைதிகள்

எனினும், உஷாரான போலீசார் அவர்களை பிடிக்க முயன்றனர். இதில், அம்பாலா கன்டோன்மென்ட் ரெயில்வே நிலைய பகுதியில் அவர்களை போலீசார் விரட்டி சென்று பிடித்து, அழைத்து வந்தனர். இதனை காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் விக்ராந்த் பூஷண் உறுதி செய்துள்ளார்.

