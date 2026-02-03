மணிப்பூர்: பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் கேம்சந்த் சிங் புதிய முதல்-மந்திரியாகிறார்

இம்பால்,
மணிப்பூரில் குகி மற்றும் மெய்தி இன குழுக்களுக்கு இடையே 2023-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வன்முறையால் 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அமைதியற்ற நிலை காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், தொடர் கலவரம் எதிரொலியாக கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 9-ந்தேதி மணிப்பூர் முதல்-மந்திரி பதவியில் இருந்து பைரன் சிங் விலகினார்.
இதனால், சில நாட்களில் மணிப்பூரில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலானது. அது ஓராண்டை நெருங்கியுள்ள நிலையில், பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் மற்றும் முன்னாள் மாநில மந்திரியான யம்நம் கேம்சந்த் சிங் அடுத்த முதல்-மந்திரியாக நியமனம் செய்யப்பட உள்ளார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
டெல்லியில் இன்று நடந்த கூட்டத்தில், மணிப்பூர் பா.ஜ.க.வின் சட்டமன்ற குழு தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், புதிய முதல்-மந்திரியாக அவருடைய பெயர் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. 60 பேர் கொண்ட மணிப்பூர் சட்டசபையில் 37 உறுப்பினர்களை கொண்டு பா.ஜ.க. பெரும்பான்மையுடன் உள்ளது. இதனால், அவர் புதிய முதல்-மந்திரியாவது உறுதியாகி இருக்கிறது.