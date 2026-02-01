மத்திய பட்ஜெட்டில் தங்கத்துக்கான வரி குறைப்பு இல்லை: நகை பிரியர்களுக்கு ஏமாற்றம்

புதுடெல்லி,
தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த 1-ந்தேதியில் இருந்து இந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பவுனுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் வரை அதிகரித்து உள்ளது. சில தினங்களுக்கு முன்பு தங்கம் விலை ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.9,520 உயர்த்தப்பட்டது.
இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அதன் பிறகு 2 நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.57,200-க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.1,19,200-க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரே ஆண்டில் தங்கம் விலை 2 மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது.
இதையடுத்து மத்திய பட்ஜெட்டில் தங்கம் இறக்குமதி செய்வதற்கான சுங்கவரி குறைக்கப்படலாம், அதனால் தங்கம் விலையும் குறையும் என்று பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் மத்திய பட்ஜெட்டில் தங்கத்திற்கான சுங்கவரி குறைக்கப்படவில்லை. அது பற்றிய அறிவிப்பு எதுவும் இல்லை.