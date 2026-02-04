அரசியல் களம்

சேலத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம்: அனுமதி கேட்டு த.வெ.க. நிர்வாகிகள் மனு

சேலம்–கோவை மெயின் ரோட்டில் இதற்காக 25 ஏக்கர் நிலத்தில் முன்னேற்பாடு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
சேலத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம்: அனுமதி கேட்டு த.வெ.க. நிர்வாகிகள் மனு
Published on

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று பிரசாரம் செய்து வருகிறார். வேலூருக்கு இந்த மாதம் 2-வது வாரத்தில் நடிகர் விஜய் வருகை தர உள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அங்கு கட்சி நிர்வாகிகள் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.இதனிடையே, சேலத்தில் வருகிற (13-ந் தேதி) விஜய் மக்கள் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு அக்கட்சி நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, சேலம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் தமிழன் ஆ. பார்த்திபன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் நேற்று இரவு மகுடஞ்சாவடி போலீஸ் நிலையத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டத்துக்கு அனுமதி கோரி இன்ஸ்பெக்டர் வேலுதேவனிடம் மனு அளித்தனர்.

Also Read
தீய சக்தியை வீழ்த்த தூய சக்தியான த.வெ.க.வால் மட்டுமே முடியும் - விஜய் பரபரப்பு பேச்சு
சேலத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம்: அனுமதி கேட்டு த.வெ.க. நிர்வாகிகள் மனு

இதுகுறித்து மத்திய மாவட்ட செயலாளர் தமிழன் பார்த்திபன் கூறுகையில், சேலத்தில் ஏற்கனவே விஜய் மக்கள் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்திருந்தோம். ஆனால் சில காரணங்களால் அந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவில்லை. இந்த முறை வருகிற (13-ந் தேதி) மகுடஞ்சாவடி பகுதியில் உள்ள ஒரு திறந்தவெளி இடத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டு பேச உள்ளார். அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை முழுவீச்சில் செய்து வருகிறோம் என்றார்.

Also Read
விஜய் பொதுவெளிக்கு வர வேண்டும்: அதிமுக மீதான விமர்சனத்துக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி
சேலத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம்: அனுமதி கேட்டு த.வெ.க. நிர்வாகிகள் மனு

சேலம்–கோவை மெயின் ரோட்டில் இதற்காக 25 ஏக்கர் நிலத்தில் முன்னேற்பாடு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய மாவட்ட செயலாளர் தமிழன் பார்த்திபன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் இன்று போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்திலும் அனுமதி கேட்டு மனு அளித்தனர்.

Also Read
தவெக தலைவர் விஜய்யின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு எங்கே? வெளியான தகவல்
சேலத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம்: அனுமதி கேட்டு த.வெ.க. நிர்வாகிகள் மனு

இதற்கிடையே, சேலம் மாநகர் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொள்ள மேலும் ஒரு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, மத்திய மாவட்ட செயலாளர் தமிழன் ஆ. பார்த்திபன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்திலும் அனுமதி கோரி மனு அளித்தனர். புறநகர் பகுதியில் மகுடஞ்சாவடி பகுதியிலும், மாநகர் பகுதியில் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியிலும் விஜய் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. எந்த இடத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறதோ, அந்த இடத்தில் பணிகளை தொடங்க நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

TVK
தவெக
Vijay
விஜய்

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com