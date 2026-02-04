திருச்சி-ராமேசுவரம் எக்ஸ்பிரஸ் உள்பட 4 ரெயில் சேவைகளில் மாற்றம்

சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
தெற்கு ரெயில்வேயில் இயக்கப்படும் சில எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் பயணிகள் ரெயில்களின் கால நேர அட்டவணை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) முதல் இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வருகிறது. அதன்விவரம் வருமாறு:-
திருவனந்தபுரம் சென்டிரலில் இருந்து ராமேசுவரம் செல்லும் அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்.16343), புதிய கால நேர அட்டவணைப்படி திண்டுக்கல் ரெயில் நிலையத்திற்கு காலை 8.05 மணிக்கும், மதுரைக்கு 9.20 மணிக்கும், மானாமதுரைக்கு 10.03 மணிக்கும், பரமக்குடிக்கு 10.23 மணிக்கும், ராமநாதபுரத்திற்கு 10.48 மணிக்கும், ராமேசுவரத்திற்கு மதியம் 12.15 மணிக்கும் சென்றடையும்.
திருச்சியில் இருந்து ராமேசுவரம் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16849), புதிய கால நேர அட்டவணைப்படி திருச்சியில் இருந்து காலை 7.05 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் மானாமதுரைக்கு 9.40 மணிக்கும், பரமக்குடிக்கு 10.08 மணிக்கும், ராமநாதபுரத்திற்கு 10.38 மணிக்கும், உச்சிப்புளிக்கு 10.54 மணிக்கும், மண்டபத்திற்கு 11.09 மணிக்கும், பாம்பனுக்கு 11.19 மணிக்கும், ராமேசுவரத்திற்கு மதியம் 12.35 மணிக்கும் சென்றடையும்.
திண்டுக்கல்லில் இருந்து மதுரை செல்லும் பயணிகள் ரெயில் (56717), புதிய கால நேர அட்டவணைப்படி திண்டுக்கல்லில் இருந்து காலை 7.50 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் அம்பாத்துரைக்கு 8.01 மணிக்கும், கொடைக்கானல் சாலைக்கு 8.10 மணிக்கும், வாடிப்பட்டிக்கு 8.20 மணிக்கும், சோழவந்தானுக்கு 8.29 மணிக்கும், சமயநல்லூருக்கு 8.39 மணிக்கும், கூடல்நகருக்கு 8.49 மணிக்கும், மதுரைக்கு காலை 9.10 மணிக்கும் சென்றடையும்.
ராமேசுவரத்தில் இருந்து மதுரை செல்லும் பயணிகள் ரெயில் (56714), புதிய கால நேர அட்டவணைப்படி ராமேசுவத்தில் இருந்து காலை 11.30 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் பாம்பனுக்கு 11.43 மணிக்கும், மண்டபத்திற்கு 11.53 மணிக்கும், உச்சிப்புளிக்கு மதியம் 12.10 மணிக்கும், வாலாந்தரவைக்கு 12.20 மணிக்கும், ராமநாதபுரத்திற்கு 12.39 மணிக்கும், சத்திரக்குடிக்கு 12.46 மணிக்கும், பரமக்குடிக்கு 1 மணிக்கும், சூடியூருக்கு 1.13 மணிக்கும், மானாமதுரைக்கு 1.40 மணிக்கும், ராஜகம்பீரத்திற்கு 1.52 மணிக்கும், திருப்பாச்சேத்திக்கு 2.02 மணிக்கும், திருப்புவனத்திற்கு 2.12 மணிக்கும், சிலைமானுக்கு 2.23 மணிக்கும், மதுரை கிழக்கு ரெயில் நிலையத்திற்கு 2.35 மணிக்கும், மதுரைக்கு மாலை 3.05 மணிக்கும் சென்றடையும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.