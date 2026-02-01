தமிழக செய்திகள்

மத்திய பட்ஜெட்: மக்களுக்கு கிடைத்திருப்பது ஏமாற்றம் மட்டுமே - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

பல ஆண்டுகளாக தமிழ் மக்கள் முன்வைக்கும் நியாயமான கோரிக்கைகள் மீண்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய பட்ஜெட்: மக்களுக்கு கிடைத்திருப்பது ஏமாற்றம் மட்டுமே - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
Published on

சென்னை,

தமிழக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

2026 மத்திய பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. மாநிலத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சிக்கான தேவைகள், வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, சுகாதாரம், தொழில்துறை முதலீடு போன்ற முக்கிய துறைகளுக்கு எந்தத் தெளிவான அறிவிப்புகளும் இடம்பெறவில்லை. பல ஆண்டுகளாக தமிழ் மக்கள் முன்வைக்கும் நியாயமான கோரிக்கைகள் மீண்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கீடு வழங்கப்படவில்லை. இது தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை முற்றிலும் புறக்கணித்த பட்ஜெட்டாகவே உள்ளது.

மாற்றத்தை நோக்கியிருந்த மக்களுக்கு கிடைத்திருப்பது ஏமாற்றம் மட்டுமே.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தங்கம் தென்னரசு
மத்திய பட்ஜெட்
Union Budget
Minister thangam thennarasu
Budget
மத்திய பட்ஜெட் 2026

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com