கிரிக்கெட்

கேரளாவில் தோனி, சஞ்சு சாம்சனுக்கு பிரமாண்ட கட் அவுட்

Published on

திருவனந்தபுரம்,

இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 5 டி20, 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது.

இதையடுத்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 3 போட்டிகளில் இந்தியாவும், 1 போட்டியில் நியூசிலாந்தும் வென்றது.இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 5வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது.

இந்த போட்டியை முன்னிட்டு இந்திய வீரர் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் முன்னாள் வீரர் தோனிக்காக திருவனந்தபுரத்தில் ரசிகர்கள் பிரமாண்ட கட் அவுட்கள் வைத்துள்ளனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இனையத்தில் அதிகம் வைரலாகி வருகிறது.

Sanju Samson
கேரளா
தோனி

