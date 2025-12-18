- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
இலங்கை அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக ஸ்ரீதர் நியமனம்
டி20 உலகக் கோப்பை போட்டி வரை தொடருவார் என்று இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
கொழும்பு,
இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக இந்தியாவின் ஆர்.ஸ்ரீதர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பயிற்சியாளர் பொறுப்பை உடனடியாக ஏற்கும் அவர் பிப்ரவரி, மார்ச்சில் நடக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டி வரை தொடருவார் என்று இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
55 வயதான ஸ்ரீதர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக 7 ஆண்டுகள்பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire