கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக இங்கிலாந்து பந்துவீச்சு தேர்வு

டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்
டி20 உலகக் கோப்பை: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக இங்கிலாந்து பந்துவீச்சு தேர்வு
Published on

மும்பை,

10-வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று நடைபெற உள்ள 15வது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார் . அதன்படி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்:

பிராண்டன் கிங், ஷாய் ஹோப், ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜேசன் ஹோல்டர், அகேல் ஹொசைன், குடகேஷ் மோட்டி, ஷமர் ஜோசப்.

இங்கிலாந்து:

பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தேல், டாம் பான்டன், ஹாரி புரூக், சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஜேமி ஓவர்டன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், அடில் ரஷித்

இங்கிலாந்து
டி20 உலகக் கோப்பை
T20World Cup

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com