கிரிக்கெட்

டி 20 உலகக்கோப்பை: நேபாளம் அணிக்கு 171 ரன்கள் இலக்கு

ஸ்காட்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 170 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
டி 20 உலகக்கோப்பை: நேபாளம் அணிக்கு 171 ரன்கள் இலக்கு
Published on

மும்பை,

டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்னும் சில லீக் போட்டிகளே மீதமுள்ளன. இதற்கிடையே, சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தற்போது வரை 7 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், 33-வது லீக் ஆட்டத்தில் சி பிரிவில் அங்கம் வகித்துள்ள ஸ்காட்லாந்து - நேபாளம் அணிகள் மோதி வருகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற நேபாளம் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி ஸ்காட்லாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.

அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 170 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தொடக்க ஆட்டக்காரரான மிட்சேல் ஜோன்ஸ் அதிகபட்சமாக 71 ரன்கள் விளாசினார். நேபாளம் தரப்பில் சொம்பால் கமி அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதையடுத்து 171 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் நேபாளம் அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

ஸ்காட்லாந்து மற்றும் நேபாளம் அணிகள் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை இழந்தது குறிப்பிடத்தகக்து.

Nepal
நேபாளம்
T20 World Cup
டி20 உலகக்கோப்பை

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com