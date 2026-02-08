கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: அயர்லாந்து அணிக்கு 164 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இலங்கை

இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 163 ரன்கள் எடுத்தது
Published on

கொழும்பு ,

20 அணிகள் பங்கேற்கும் 10-வது டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று நடைபெறும் 6வது ஆட்டத்தில் இலங்கை - அயர்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது . அதில் டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணியின் கேப்டன் பால் ஸ்டிர்லிங் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி இலங்கை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.

தொடக்கம் முதல் சிறப்பாக விளையாடிய இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 163 ரன்கள் எடுத்தது.அந்த அணியில் குசால் மெண்டிஸ் அதிரடியாக விளையாடி 56 ரன்கள் எடுத்தார். கமிந்து மெண்டிஸ் 44 ரன்கள் எடுத்தார்.

தொடர்ந்து 164 ரன்கள் இலக்குடன் அயர்லாந்து அணி விளையாடுகிறது.

இலங்கை
டி20 உலகக் கோப்பை
Sri Lanka Cricket

