டி20 உலகக் கோப்பை: இலங்கை அணி அறிவிப்பு

தசுன் ஷனகா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கொழும்பு ,

டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 7-ம் தேதி துவங்கி மார்ச் 8-ம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்று விளையாட இருக்கும் இந்த தொடரில் கோப்பையை கைப்பற்றப்போகும் அணி எது? என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்த தொடருக்கான இலங்கை அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தசுன் ஷனகா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை அணி:

தசுன் ஷனகா , பதும் நிசங்கா , கமில் மிஷார, குசல் மெண்டிஸ், கமிந்து மெண்டிஸ், குசல் ஜனித் பெரேரா, சரித் அசலங்கா, ஜனித் லியனகே, பவன் ரத்நாயக, வனிந்து ஹசரங்கா , துனித் வெல்லலகே, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துஷ்மந்த சமீரா , மதீஷான் சமீரா.

