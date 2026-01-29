யு19 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலியா அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது

ஹராரே,
16 அணிகள் பங்கேற்கும் 19 வயதுக்குட்பட்டவருக்கான (யு19) ஆண்கள் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது.ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் முடிவில் 4 பிரிவில் இருந்தும் முதல் 3 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் சிக்ஸ் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இந்த சுற்றில் விளையாடும் 6 அணிகளும் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படும். இதன் முடிவில் 2 பிரிவிலும் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.இதில் நேற்று நடந்த சூப்பர்6 சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் ஆஸ்திரேலியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதின. முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி 314 ரன்கள் குவித்தது.
315 ரன் இலக்கை நோக்கி ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியால் 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுக்கு 292 ரன்களே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் ஆஸ்திரேலியா 22 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் குரூப்1-ல் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை பிடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.